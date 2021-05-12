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11:51   12 Мая 2021
Россия

Через девять лет в России должны построить 300 новых гостиниц

Через девять лет в России должны построить 300 новых гостиниц

К 2030 году объем турпоездок по России должен вырасти в два раза. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

«Мы для того, чтобы реализовывать этот проект эффективно, создали корпорацию Туризм РФ. В этом году она примет участие в 50 инвестпроектах, а к 2024 году 200 их [инвестпроектов] уже будет», — отметил премьер.

По словам главы кабмина, до 2030 года в России должно быть создано 600 новых туристических объектов и построено около 300 гостиниц. Затраты оценены в сумму более триллиона рублей. При этом основное финансирование должно поступать от частного бизнеса.

Также Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка до конца 2021 года.

 

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#госдума #туризм #правительство рф #туристический кешбэк

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