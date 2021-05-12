Сотрудничество с Россией является единственным способом для Харькова избавиться от национализма и обнищания, заявил украинский политик Андрей Лесик.

Сотрудничество с Россией является единственным способом для Харькова избавиться от национализма и обнищания, заявил украинский политик Андрей Лесик.

Взаимовыгодное сотрудничество Харькова с Москвой является очень важным, подчеркнул в беседе с журналистами издания "Украина.ру" глава фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь". Андрей Лесик отметил, что с самого начала образования страны украинские власти не придерживались одного мнения. Они постоянно "переобуваются".

По данным материала, украинцы недовольны политикой государства. Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", более 68% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Ухудшения ситуации в Незалежной ожидают 40% респондентов.