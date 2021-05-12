Троих взрослых и пятерых детей, пострадавших при стрельбе в одной из школ Казани, отправят на лечение в Москву, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Троих взрослых и пятерых детей, пострадавших при стрельбе в одной из школ Казани, отправят на лечение в Москву, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Решение о транспортировке пострадавших принято при промежуточных итогах консилиума. Медики продолжают наблюдать за состоянием всех получивших ранения при стрельбе в школе Казани, произошедшей 11 мая.

В эту среду, 12 мая, в регионе проходят похороны погибших. Общие траурные мероприятия не проводятся. Погибших хоронят на разных кладбищах.