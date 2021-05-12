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11:27   12 Мая 2021
Общество

Пострадавших при стрельбе в казанской школе отправят на лечение в Москву

Пострадавших при стрельбе в казанской школе отправят на лечение в Москву

Троих взрослых и пятерых детей, пострадавших при стрельбе в одной из школ Казани, отправят на лечение в Москву, заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Решение о транспортировке пострадавших принято при промежуточных итогах консилиума. Медики продолжают наблюдать за состоянием всех получивших ранения при стрельбе в школе Казани, произошедшей 11 мая.

В эту среду, 12 мая, в регионе проходят похороны погибших. Общие траурные мероприятия не проводятся. Погибших хоронят на разных кладбищах.

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#москва #казань #лечение

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