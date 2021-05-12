Власти дали оценку действиям учителей при атаке на казанскую школу

Сотрудники и школьники образовательного учреждения в Казани принимали решения в рамках полученных ранее инструкций во время нападения 19-летнего злоумышленника.

Сотрудники и школьники образовательного учреждения в Казани принимали решения в рамках полученных ранее инструкций во время нападения 19-летнего злоумышленника.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заметила, что все находившиеся в здании сотрудники пытались сберечь жизни своих подопечных, а те — выполняли полученные указания. Фазлеева отметила, что сотрудники правоохранительных органов уже завершили в школе следственные мероприятия. В скором времени ученики смогут вернуться в свои классы.

Трагедия в школе произошла 11 мая, когда в нее зашел бывший ученик с огнестрельным оружием. Из-за его действий погибли семеро детей и два учителя. Также травмы различной степени тяжести получили 23 человека, сообщало Федеральное агентство новостей. Большая часть из пострадавших — дети.