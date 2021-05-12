Медиагруппа "Патриот" проведет брифинг на тему поправок в Земельный кодекс РФ

Председатель "Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Игорь Риммер ответит на вопросы на тему изменений в российском законодательстве.

Председатель "Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области" Игорь Риммер ответит на вопросы на тему изменений в российском законодательстве.

Брифинг пройдет в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" 12 мая. Мероприятие начнется в 15:00 по московскому времени. Участники обсудят правоприменительную практику последних законов, регулирующих обустройство садоводств, а также сбор грибов и ягод, пишет Федеральное агентство новостей.

Риммер расскажет, как в России работает право пользования чужой землей. Речь идет о поправках в Земельный кодекс РФ, которые предполагают обязательный и безвозмездный публичный сервитут в отношении мест общего пользования, оказавшихся на частной территории. Зрители смогут наблюдать за обсуждениями в прямом эфире.

Организаторы пригласили к онлайн-участию в пресс-конференциях представителей всех СМИ, вне зависимости от политических взглядов.