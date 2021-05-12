Правительство РФ введет ответственность за ликвидацию вреда экологии

Кабмин подготовит проект закона, который обяжет предприятия нести ответственность за ликвидацию вреда экологии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кабмин подготовит проект закона, который обяжет предприятия нести ответственность за ликвидацию вреда экологии, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Законопроект будет подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Собственников предприятий обяжут отвечать за ликвидацию причиненного вреда экологии. Мишустин отметил, что бизнес должен работать по принципу "убери за собой".

Также необходимо решить проблемы с заброшенными объектами, которые представляют опасность для окружающей среды. Правительство активно работает в данном направлении, заявил глава кабмина.