Французские пользователи Сети высоко оценили речь Путина на параде Победы

Пользователи Сети из Франции высоко оценили речь российского президента Владимира Путина, которую он произнес во время проведения парада Победы в Москве.

Пользователи Сети из Франции высоко оценили речь российского президента Владимира Путина, которую он произнес во время проведения парада Победы в Москве.

Глава государства во время празднования Дня Победы заявил, что в мире сейчас пытаются поставить на вооружение многое из нацистской идеологии, однако Москва будет осуждать такие проявления. Кремль отвергает лозунги расового и национального превосходства.

Французское издание Le Figaro написало, что российский лидер сделал 9 Мая душой своей политики. Владимир Путин осуждает любые попытки со стороны Запада переписать историю Второй мировой войны, а также преуменьшить роль советских граждан в победе над нацизмом.

Читатели газеты из Франции высоко оценили не только речь президента России, но и его политику по отношению к иностранным партнерам.

"Путин совершенно прав, когда твердо защищает интересы России. Очень жаль, что в сегодняшней Франции нынешняя власть не делает то же самое", — написал юзер dargaud.

Пользователь под ником Alexandre Sirech напомнил, что Вторая мировая война унесла более 20 миллионов жизней советских граждан. Франция должна быть благодарна СССР за спасение от "немецкого ига". Еще один комментатор иронично заметил, что для Европы не характерны такие сильные лидеры как Владимир Путин.

"Ах, это такая нелепость для европейца: иметь во главе страны президента, который защищает свой народ и свою страну", — восхитился президентом РФ читатель Openyoureyes.

Как стало известно ранее, Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с Днем Победы.