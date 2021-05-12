Мишустин объяснил рост цен в стране «жадностью производителей»

По словам премьера, правительство будет бороться с теми, кто «наживается на ажиотаже».

Премьер-министр страны Михаил Мишустин озвучил причину роста цен в России. По его словам, к удорожанию товаров привела ненасытность тех, кто их производит. Об этом он заявил в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы.

Мишустин: Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. pic.twitter.com/6sm2TzNiK2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 12, 2021

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — отметил премьер-министр.

Ранее Мишустин рассказал о выплатах, которые с 1 июля начнут производить на территории страны. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться будущие мамы и родители одиночки, оказавшиеся в трудном финансовом положении.