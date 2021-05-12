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11:28   12 Мая 2021
Россия

Мишустин объяснил рост цен в стране «жадностью производителей»

Мишустин объяснил рост цен в стране «жадностью производителей»

Премьер-министр страны Михаил Мишустин озвучил причину роста цен в России. По его словам, к удорожанию товаров привела ненасытность тех, кто их производит. Об этом он заявил в ходе отчета правительства перед депутатами Госдумы.

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе», — отметил премьер-министр.

Ранее Мишустин рассказал о выплатах, которые с 1 июля начнут производить на территории страны. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться будущие мамы и родители одиночки, оказавшиеся в трудном финансовом положении.

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