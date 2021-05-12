Тела жертв казанского стрелка выдают родственникам

Похороны погибших при атаке на школу в столице Татарстана состоятся 12 мая. Их тела начали отдавать родным утром.

Похороны погибших при атаке на школу в столице Татарстана состоятся 12 мая. Их тела начали отдавать родным утром.

Тела погибших в результате вооруженного нападения на гимназию №175 в Казани начали выдавать родным. По словам президента республики Рустама Минниханова, организацией траурных мероприятий займутся местные власти.

Выпускник школы открыл стрельбу в учебном заведении 11 мая. Жертвами атаки стали девять человек. Правительство Татарстана объявило 12 мая днем траура.