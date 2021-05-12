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11:07   12 Мая 2021
Происшествия

Тела жертв казанского стрелка выдают родственникам

Тела жертв казанского стрелка выдают родственникам

Похороны погибших при атаке на школу в столице Татарстана состоятся 12 мая. Их тела начали отдавать родным утром.

Тела погибших в результате вооруженного нападения на гимназию №175 в Казани начали выдавать родным. По словам президента республики Рустама Минниханова, организацией траурных мероприятий займутся местные власти.

Выпускник школы открыл стрельбу в учебном заведении 11 мая. Жертвами атаки стали девять человек. Правительство Татарстана объявило 12 мая днем траура.

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#татарстан #стрельба #казань #жертва #школа

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