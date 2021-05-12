Число пострадавших при атаке на школу в Казани выросло до 23 человек

Медики рассказали о состоянии 23 жителей столицы Татарстана, которые попали в больницы после нападения на местную школу.

Медики рассказали о состоянии 23 жителей столицы Татарстана, которые попали в больницы после нападения на местную школу.

По имеющимся данным, под пристальным вниманием врачей находятся 20 детей и трое взрослых, сообщила заместитель премьер-министра региона Лейла Фазлеева. Двое несовершеннолетних находятся в крайне тяжелом состоянии. Их могут перевести в Москву для дальнейшего лечения.

По предварительной информации, 19-летний злоумышленник зашел в здание школы с оружием и открыл там огонь. Из-за его действий погибли семеро детей и двое учителей. Более 20 человек ранены. Позднее правоохранителям удалось задержать предполагаемого преступника, возбудив против него уголовное дело, передавало Федеральное агентство новостей.