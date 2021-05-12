Мишустин рассказал о выплатах будущим мамам и родителям-одиночкам

С 1 июля в России появятся новые меры поддержки.

В России с 1 июля появятся две новые меры поддержки родителей и будущих мам, оказавшихся в трудном финансовом положении, рассказал в ходе отчета правительства в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, родителям, которые в одиночку воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 16 лет и находятся в трудном финансовом положении, начнут ежемесячно перечислять около 5,6 тысячи рублей.

«С 1 июля ежемесячные специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации», – сообщил глава правительства.

В среднем по стране сумма такой ежемесячной поддержки будущим мамам от государства составит около 6,3 тысячи рублей.

Также, по словам Мишустина, изменится и порядок начисления больничных по уходу за ребенком. Для родителей с детьми в возрасте до 7 лет вынужденный уход с работы будет оплачиваться в размере 100% от заработка.