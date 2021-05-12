Последствия нападения на казанскую школу обсудят в медиацентре "Патриот"

Эксперты обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" ужесточение законодательства по отношению к покупателям гражданского оружия после массового убийства в казанской гимназии.

Эксперты обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" ужесточение законодательства по отношению к покупателям гражданского оружия после массового убийства в казанской гимназии.

После трагедии люди предложили наказывать специалистов, которые не увидели психических отклонений у своих пациентов, а также запретить жестокие компьютерные игры и анонимность в Сети, сообщает ФАН.

Наиболее массовым требованием является обеспечение российских школ надлежащей охраной из числа сотрудников Росгвардии за бюджетный счет. Кроме того, в ходе обсуждения эксперты сравнят отечественный опыт обеспечения безопасности учебных заведений с международным.

Трагедия произошла 11 мая. В результате нападения вооруженного подростка погибли девять человек, более 20 пострадали.