Глава СК РФ Бастрыкин прибыл в Казань

Дело о нападении на школу в Казани передано в СК РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Казань. Информацию об этом подтвердили в СК РФ.

Накануне сообщалось, что расследованием дела о нападении 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию в Казани займутся следователи из Москвы. Сегодня суд должен избрать меру пресечения Галявиеву.

По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлен траур.