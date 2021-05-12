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11:01   12 Мая 2021
Россия

Глава СК РФ Бастрыкин прибыл в Казань

Глава СК РФ Бастрыкин прибыл в Казань

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Казань. Информацию об этом подтвердили в СК РФ. 

Накануне сообщалось, что расследованием дела о нападении 19-летнего Ильназа Галявиева на гимназию в Казани займутся следователи из Москвы. Сегодня суд должен избрать меру пресечения Галявиеву. 

По последним данным, в результате трагедии погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек получил ранения.

Глава СК РФ Бастрыкин прибыл в Казань

12 мая в Татарстане объявлен траур.

 

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#россия #казань #общество #бастрыкин

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