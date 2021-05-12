Тюрьма или психлечебница? Юрист объяснил, какое наказание грозит стрелку из Казани

В среду, 12 мая, Ильназу Галявиеву изберут меру пресечения на время следствия.

12 мая Советский районный суд Казани изберет меру пресечения для 19-летнего Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в школе №175. От его рук погибло семеро детей и двое взрослых.

Мера пресечения — это временное ограничение прав гражданина на период следствия. По российским законам, суд может посадить его под домашний арест или отпустить под залог, однако в случае с Галявиевым исход будет самым жестким: юношу заключат под стражу. Таково мнение юриста Центра правовой поддержки Сергея Петрова.

«Мерой пресечения однозначно будет заключение под стражу. Это необходимо, в первую очередь, ему [Галявиеву]. Если не дай бог он останется на свободе, возможно, что родственники погибших детей в состоянии аффекта, в страшном горе, могут попробовать с ним "поквитаться". Заключение под стражу должно спасти ему жизнь», — подчеркнул специалист.

По словам источника РИА Новости, материалы дела в суд пока не поступили. Впрочем, ранее СМИ уже сообщали, что судить Галявиева будут статье 105 УК РФ («Убийство»), которая допускает пожизненное заключение. Будь на дворе 1996 год, судья мог бы назначить преступнику смертную казнь, однако в 1997 году на нее был введен мораторий.

Молодой человек страдал серьезным психическим расстройством, что не исключил накануне психолог Леонид Армер. Подтверждением этой версии могут служить кадры допроса казанского стрелка: на видео преступник называет себя «богом» и говорит, что отказался от своих родителей.

После появления видео в сети некоторые эксперты допустили, что Ильназ Галявиев может отправиться не за решетку, а в палату психиатрической лечебницы на долгий срок. Юрист Сергей Петров убежден, что такое наказание будет «подарком» для молодого человека, поэтому суд с большой долей вероятности вынесет стрелку иной приговор.

«Упрятать его в психушку — это недопустимо. Мера должна быть исключительно пожизненное заключение, и никак иначе. Это пожизненное заключение должно проходить в одиночной камере. <…> Психиатрическая лечебница – это, к сожалению, просто уход от уголовной ответственности. Суд вряд ли вынесет такое решение», — добавил юрист.

Шанс, что Ильназ Галявиев когда-нибудь выйдет на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение), стремится к нулю, подвел итог Петров. «Таких преступников», объяснил эксперт, за хорошее поведение не выпускают.

Подробнее о нападении Галявиева на школу №175 в Казани можете прочитать в нашем материале. Психолог Михаил Хасьминский ранее называл причину, которая привела к стрельбе в Казани.