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10:51   12 Мая 2021
Экономика

Гости медиацентра "Патриот" обсудят уровень зарплат в России

Гости медиацентра "Патриот" обсудят уровень зарплат в России

Брифинг Медиагруппы "Патриот" на тему заниженной оплаты труда в некоторых отраслях российской экономики состоится 12 мая в 14:00 по московскому времени.

Проблема оплаты труда является одной из главных в экономике страны. Низкий уровень заработной платы приводит к слабой производительности труда, сообщает ФАН.

Гостем эфира станет координатор по СЗФО общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Панов. В процессе брифинга будут затронуты вопросы эффективности производства, роста благосостояния россиян, а также социально-психологического климата в стране.

Прямую трансляцию брифинга можно посмотреть на официальной странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". Архив материалов и онлайн-конференций доступен на сайте пресс-центра.

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#зарплата #брифинг #трудоустройство #МГ "Патриот"

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