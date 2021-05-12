Россия назвала заявления США о кибератаках голословными

Заявления американской стороны о якобы незаконных действиях России в гиперпространстве беспочвенны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Заявления американской стороны о якобы незаконных действиях России в гиперпространстве беспочвенны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Представитель ведомства в беседе с РИА Новости подтвердил нежелание американской стороны передавать какие-либо технические данные по экспертным каналам. Из-за этого сотрудничество с Западом носит ограниченный характер. В прошлом году с инициативой о двустороннем взаимодействии выступил президент РФ Владимир Путин, но США оставили предложение без внимания.

"Громкие заявления о "российской киберугрозе" в западном медийном пространстве так и остаются голословными", — говорится в заявлении политика.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб назвал действия России и Китая в киберпространстве угрозой для демократии. Он призвал Запад определить правила реагирования на опасные маневры иностранных государств.