10:49 12 Мая 2021Общество
Мишустин объявил о создании "санитарнлого щита" для защиты населения от инфекций
Российские ученые начали работу по созданию в стране мощного "санитарного щита". Он необходим для защиты всех тех, кто живет на территории РФ.
Российские ученые начали работу по созданию в стране мощного "санитарного щита". Он необходим для защиты всех тех, кто живет на территории РФ.
В данный момент Правительство РФ работает над сведением к минимуму рисков проникновения в страну опасных инфекций. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
"Мы приступили к созданию мощного санитарного щита, о котором президент говорил в послании", — отметил он.
Для его создания в России есть все необходимое, отметил премьер. По его словам, это — высококлассные ученые и сильная научная база. С их помощью страна обезопасит своих жителей от всех возможных рисков.