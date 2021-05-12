Российские ученые начали работу по созданию в стране мощного "санитарного щита". Он необходим для защиты всех тех, кто живет на территории РФ.

Российские ученые начали работу по созданию в стране мощного "санитарного щита". Он необходим для защиты всех тех, кто живет на территории РФ.

В данный момент Правительство РФ работает над сведением к минимуму рисков проникновения в страну опасных инфекций. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

"Мы приступили к созданию мощного санитарного щита, о котором президент говорил в послании", — отметил он.

Для его создания в России есть все необходимое, отметил премьер. По его словам, это — высококлассные ученые и сильная научная база. С их помощью страна обезопасит своих жителей от всех возможных рисков.