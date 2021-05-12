Премьер-министр РФ пообещал родителям школьников выплаты по 10 тысяч в августе

Эти суммы получат родители школьников и первоклашек.

В августе родители школьников получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Госдумы.

Кроме того, он анонсировал новую программу для семей с детьми, которая позволит сэкономить родителям половину стоимости на путевках для своих чад в детский лагерь.

«До каникул осталось совсем немного времени, поэтому правительство запустит такую программу в этом месяце», – сообщил премьер-министр.

Ранее Мишустин отчитался об эпидемиологической обстановке в России. По его словам, пандемия коронавируса в стране постепенно отступает.