Силовики скрутили жителя Крыма за угрозы устроить теракт в школе

Крымчанин решил устроить "проверку" сотрудникам спецслужб, разместив в Сети сообщение о том, что он якобы намеревается взорвать местное образовательное учреждение.

Крымчанин решил устроить "проверку" сотрудникам спецслужб, разместив в Сети сообщение о том, что он якобы намеревается взорвать местное образовательное учреждение.

Силовики оперативно отреагировали на поступившую информацию и задержали предполагаемого преступника в Красногвардейском районе республики. В скором времени он даст показания по поводу своих действий, рассказал источник ТАСС. Злоумышленник может стать фигурантом уголовного дела.

Правоохранители ранее провели операцию по поимке террориста под Симферополем, сообщало Федеральное агентство новостей. Во время задержания боевик открыл огонь на предложение сдаться.