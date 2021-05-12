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10:41   12 Мая 2021
Россия

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Правительство РФ решило продлить программу кешбэка за туры по России до конца года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с докладом о работе правительства.

Напомним, программу государственного субсидирования путешествий по РФ разработало Федеральное агентство по туризму, в рамках которой туристы получают кешбэк в размере 20% от стоимости путевки, оплаченной картой «Мир».

Программа стартовала в августе 2020 года, в рамках поддержки внутреннего туризма страны. В Ростуризме рассказали о том, что на конец года программой туристического кешбэка воспользовались около 300 тысяч россиян. Общая сумма, потраченная на путешествия, составила около 6,5 млрд рублей. Путешественникам уже вернулось 1,2 млрд рублей. 

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