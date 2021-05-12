Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ решило продлить программу кешбэка за туры по России до конца года. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с докладом о работе правительства.

Напомним, программу государственного субсидирования путешествий по РФ разработало Федеральное агентство по туризму, в рамках которой туристы получают кешбэк в размере 20% от стоимости путевки, оплаченной картой «Мир».

Программа стартовала в августе 2020 года, в рамках поддержки внутреннего туризма страны. В Ростуризме рассказали о том, что на конец года программой туристического кешбэка воспользовались около 300 тысяч россиян. Общая сумма, потраченная на путешествия, составила около 6,5 млрд рублей. Путешественникам уже вернулось 1,2 млрд рублей.