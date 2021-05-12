Китайские пользователи Сети восхитились речью Путина на параде Победы

Пользователи Сети из Китая восхитились торжественной речью президента России Владимира Путина, которую он произнес во время проведения парада Победы в Москве.

Пользователи Сети из Китая восхитились торжественной речью президента России Владимира Путина, которую он произнес во время проведения парада Победы в Москве.

Российский лидер заявил, что 9 Мая всегда будет для страны священным праздником. Сейчас в мире пытаются взять на вооружение многое из идеологии нацизма, однако Москва не будет с этим мириться. Владимир Путин указал на то, что Кремль не собирается прощать тех, кто забыл уроки Второй мировой войны. Слова главы государства приводит китайский портал Guancha.

Читатели издания оценили выступление российского лидера и поддержали намерения Москвы бороться с проявлениями нацизма.

"Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам", — написал пользователь.

Еще один комментатор из Китая заявил, что нельзя забывать о кровавом пути, который был проложен от Москвы до Берлина. Юзеры также осудили попытки стран Запада переписать историю.

"США уже стерли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников", — написал читатель Guancha.

Как стало известно ранее, журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер посетил парад Победы в Москве и отметил мощь российской армии.