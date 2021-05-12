Появились кадры последствий ракетного удара по израильскому городу Холон

В Сети появилось видео с последствиями ракетной атаки из сектора Газа по израильскому городу Холон.

В Сети появилось видео с последствиями ракетной атаки из сектора Газа по израильскому городу Холон.

На кадрах можно увидеть, что одна из ракет попала в пассажирский автобус, который позднее полностью сгорел. Кроме того, при обстреле были повреждены несколько автомобилей. Ракетные удары в Холоне нанесли серьезный ущерб инфраструктуре города. Также в ходе атаки пострадали три человека.

С 10 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более тысячи ракет. Порядка 200 ракет упали на территории палестинского анклава. В результате обстрелов погибли пять человек.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта на границе сектора Газа началась 9 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС заплатит высокую цену за свои действия.