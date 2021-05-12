Российским авиаперевозчикам предложили начислять пассажирам бонусы за вакцинацию

Общероссийское объединение пассажиров предложило начислять привитым от коронавируса гражданам дополнительные мили. Минтранс РФ рассмотрит инициативу.

Общероссийское объединение пассажиров предложило начислять привитым от коронавируса гражданам дополнительные мили. Минтранс РФ рассмотрит инициативу.

Объединение попросило ведомство рекомендовать начисление миль привитым пассажирам всем крупнейшим перевозчикам, предоставив прошедшим вакцинацию бонусы от 500 до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте, пишет газета "Известия". По мнению организации, такая инициатива должна затронуть еще и РЖД, каршеринг и такси.

"Обращение поступило в Минтранс и находится на рассмотрении", —отмечает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Минтранса РФ.

Эксперты считают, что такая инициатива не скажется на ситуации с коронавирусом в России, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. Однако она может создать дополнительное финансовое бремя для ряда компаний.