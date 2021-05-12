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10:53   12 Мая 2021
Россия

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Мишустин: ситуация с коронавирусом в России улучшается

За последние полгода прививку от коронавируса поставили уже более 24 миллионов россиян. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Государственной думе. По его словам, число заболевших  России идет на спад.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано. Этот год должен стать переломным в победе над инфекцией, это наша общая работа и совместная ответственность», – отметил Мишустин.

Главной целью этого года является выработка коллективного иммунитета, поэтому темпы вакцинации населения не должны снижаться, поручил премьер-министр.

Также глава правительства сообщил, что за год в стране количество оборудованных инфекционных коек удалось увеличить в пять раз, кроме того по стране в 2020 году построено более 40 стационаров.

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#госдума #правительство рф #отчет о работе #мишустин

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