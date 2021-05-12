Мишустин: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Количество больных коронавирусом в стране идет на спад.

За последние полгода прививку от коронавируса поставили уже более 24 миллионов россиян. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Государственной думе. По его словам, число заболевших России идет на спад.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя о полном восстановлении говорить пока рано. Этот год должен стать переломным в победе над инфекцией, это наша общая работа и совместная ответственность», – отметил Мишустин.

Главной целью этого года является выработка коллективного иммунитета, поэтому темпы вакцинации населения не должны снижаться, поручил премьер-министр.

Также глава правительства сообщил, что за год в стране количество оборудованных инфекционных коек удалось увеличить в пять раз, кроме того по стране в 2020 году построено более 40 стационаров.