Глава СК Бастрыкин вылетел в Казань по делу о массовом убийстве в школе

Самолет с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным вылетел в Казань, где накануне в городской гимназии были застрелены девять человек.

Самолет с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным вылетел в Казань, где накануне в городской гимназии были застрелены девять человек.

После возбуждения уголовного дела об убийстве глава СК заявил, что расследованием будут заниматься сотрудники центрального аппарата.

Жители города готовятся к траурному мероприятию. Жертвами трагедии стали семь детей и двое взрослых. По версии правоохранителей, людей застрелил 19-летний юноша, который пришел с оружием в гимназию. В настоящее время он задержан, с ним работают следователи.

Люди выражают соболезнования даже через соцсети. Под одним из фото погибшей учительницы пользователи Сети оставили тысячи комментариев. Педагог ценою жизни заслонила школьника, сообщал ФАН.