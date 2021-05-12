Комитет ГД призвал принять закон об ужесточении правил оборота оружия

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил инициативу ужесточить правила оборота оружия в России.

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил инициативу ужесточить правила оборота оружия в России.

В Госдуме призвали нижнюю палату утвердить в первом чтении закон о расширении условий для выдачи лицензии на владение оружием. Согласно документу, разрешение запрещено выдавать гражданам с двумя и более погашенными судимостями, а также тем, кто штрафовался за вождение автомобиля в нетрезвом виде или отказался пройти процедуру медосвидетельствования.

Законопроект разработан на фоне вооруженного нападения на казанскую школу 11 мая. Молодой человек 19 лет зашел внутрь учебного заведения и открыл стрельбу, вскоре в здании раздался взрыв. Известно, что преступник легально владел оружием.

Жертвами трагедии стали девять человек. Похороны состоятся сегодня, 12 мая.