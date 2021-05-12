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10:01   12 Мая 2021
Политика

Леонид Пасечник заявил о нежелании жителей ЛНР мириться с фашизмом

Леонид Пасечник заявил о нежелании жителей ЛНР мириться с фашизмом

Жители Луганской Народной Республики продемонстрировали, что они не собираются мириться с беззаконием и фашизмом. Об этом заявил лидер ЛНР Леонид Пасечник.

День образования ЛНР ежегодно отмечается 12 мая. Леонид Пасечник сообщил, что эта дата объединяет всех неравнодушных к судьбе Донбасса людей. Жители Луганщины в 2014 году выбрали собственный путь, проголосовав за свободу и независимость.

"Уверен, вместе мы построим процветающую республику, потому что на нашей земле живут настоящие патриоты, готовые защищать свой край, историю, традиции и право выбора", — сказал глава ЛНР.

Жители Донбасса выступили против киевского режима, который установился в результате государственного переворота в 2014 году на Украине. Население региона проголосовало на референдуме за независимость, после чего Киев развязал силовую операцию против мирного населения. Обстрелы территорий ЛДНР со стороны Украины продолжаются по сей день.

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#донбасс #лнр #пасечник

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