Жители Луганской Народной Республики продемонстрировали, что они не собираются мириться с беззаконием и фашизмом. Об этом заявил лидер ЛНР Леонид Пасечник.

Жители Луганской Народной Республики продемонстрировали, что они не собираются мириться с беззаконием и фашизмом. Об этом заявил лидер ЛНР Леонид Пасечник.

День образования ЛНР ежегодно отмечается 12 мая. Леонид Пасечник сообщил, что эта дата объединяет всех неравнодушных к судьбе Донбасса людей. Жители Луганщины в 2014 году выбрали собственный путь, проголосовав за свободу и независимость.

"Уверен, вместе мы построим процветающую республику, потому что на нашей земле живут настоящие патриоты, готовые защищать свой край, историю, традиции и право выбора", — сказал глава ЛНР.

Жители Донбасса выступили против киевского режима, который установился в результате государственного переворота в 2014 году на Украине. Население региона проголосовало на референдуме за независимость, после чего Киев развязал силовую операцию против мирного населения. Обстрелы территорий ЛДНР со стороны Украины продолжаются по сей день.