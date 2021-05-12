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9:47   12 Мая 2021
Происшествия

Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для напавшего на школу в Казани

Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для напавшего на школу в Казани

Подозреваемый в массовом убийстве в одной из казанских школ предстанет перед судом, где ему изберут меру пресечения.

Советский районный суд выберет меру пресечения для подростка, устроившего стрельбу в школе в Казани, сообщает ФАН. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых, еще около 20 человек пострадали.

Подозреваемый является выпускником учебного заведения. Уголовное дело возбуждено по статье о массовом убийстве. Правительство Татарстана объявило 12 мая днем траура.

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#суд #татарстан #стрельба #казань #школа

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