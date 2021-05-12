Лондон испугался "угроз" демократии со стороны Москвы и Пекина

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб указал на попытки некоторых стран "подорвать" основы демократических сообществ. Об этом говорится в распространенном заявлении дипломата.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб указал на попытки некоторых стран "подорвать" основы демократических сообществ. Об этом говорится в распространенном заявлении дипломата.

Текст речи Рааба, которую тот собирается произнести на конференции National Cyber Security Centre, свидетельствует о том, что Лондон напуган действиями ряда государств в киберпространстве. По мнению британского министра, шаги таких стран, как Россия и Китай, могут быть "угрозой" для демократии.

Рааб считает, что Москва и Пекин обязаны "преследовать преступников, которые действуют с их территории". Он призвал создать свободное и безопасное цифровое пространство, которое выгодно всем.