МИД РФ предостерег ряд стран от вмешательства в выборы депутатов Госдумы

Министерство иностранных дел России не исключает попытки со стороны ряда стран деструктивно повлиять на выборы в Государственную думу.

Министерство иностранных дел России не исключает попытки со стороны ряда стран деструктивно повлиять на выборы в Государственную думу.

Такое заявление сделал замглавы российского МИД Олег Сыромолотов. Он также напомнил, что представители некоторых посольств европейских стран недавно принимали участие в незаконных акциях протеста.

"Действительно, сомнительная деятельность наших коллег из иностранных посольств в Москве в ходе несогласованных акций протеста не может не вызывать обеспокоенность", — сказал дипломат РИА Новости.

Он добавил, что правоохранительные органы не раз фиксировали попытки иностранных дипломатов негативно повлиять на политические процессы, происходящие в стране.