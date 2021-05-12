Движение ХАМАС выпустило по Израилю более чем тысячу ракет в течение суток

Территория Израиля подверглась мощному ракетному налету из палестинского анклава Газа.

Территория Израиля подверглась мощному ракетному налету из палестинского анклава Газа.

Согласно сообщению представителей Армии обороны Израиля, которых цитирует Седьмой канал местного телевидения, большинство снарядов пересекло границы анклава.

"850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа", — сказано в опубликованном заявлении.

В результате обстрелов погибли пять мирных жителей Израиля в городах Ашкелон, Ришон-Лецион и других. Израильская армия продолжает наносить интенсивные удары по сектору Газа, рапортуя о поражении более чем 500 целей, связанных с движением ХАМАС.