Большинство кибератак на РФ совершалось с адресов США и Германии

Большинство кибератак на Россию в прошлом году было с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов. Об источниках кибератак рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Большинство кибератак на Россию в прошлом году было с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландов. Об источниках кибератак рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцины, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, науки, образования и транспорта, указал дипломат в разговоре с РИА Новости.

В апреле внешнеполитическое ведомство России сообщило об участившихся атаках на свой сайт. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам России призвал повысить защищенность информационных ресурсов из-за угроз атак.