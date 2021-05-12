Оливер Стоун рассказал о давней войне Запада и США против России

США и некоторые страны Запада сегодня ведут открытую антироссийскую компанию. Об этом сообщил известный американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун.

США и некоторые страны Запада сегодня ведут открытую антироссийскую компанию. Об этом сообщил известный американский кинорежиссер и сценарист Оливер Стоун.

Он отметил, что еще в 2007 году началась информационная война против России. Тогда президент РФ Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет газета The Washington Post.

"Однако, считаю, что в действительности нет доказательств агрессивности России. Агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Россию, и которые, кстати, окружают Китай. Это крупный пункт политики. Огромный. Огромной важности", — заявил режиссер.

Стоун также добавил, что Вашингтону необходимо изменить свое мнение. Они стремятся сейчас быть единственной мировой державой, которая "контролирует ситуацию". Режиссер считает, что США не должны больше идти по такому пути. По мнению Стоуна, он является "самоубийственным".