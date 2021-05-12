Россияне рассказали, почему отказываются от отпуска этим летом

Более 30% россиян решили не отдыхать этим летом из-за боязни загруженности российских курортов и высоких цен.

Более 30% россиян решили не отдыхать этим летом из-за боязни загруженности российских курортов и высоких цен.

Сервис "Зарплата.ру" провел опрос среди россиян об их целях на это лето. Результаты имеются в распоряжении у РИА Новости.

"По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25-30 апреля во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, под данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян", — сказано в сервисе.

Порядка 31% россиян отказываются от отпуска из-за высоких цен на отдых, 19% из-за неоткрытых границ, 16% пожаловались на высокий курс доллара, 14% респондентов отметили сложную эпидемиологическую ситуацию 11% просто не имеют достаточно средств на отдых. Внезапное закрытие границ Турции изменило планы 4% россиян.