Погибших при стрельбе в Казани похоронят 12 мая

Погибших при стрельбе в казанской школе похоронят 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой во властных структурах.

Погибших при стрельбе в казанской школе похоронят 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой во властных структурах.

В результате стрельбы погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. Всех погибших накануне опознали.

"Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи", — сообщил собеседник агентства.

Стрельба была в казанской школе 11 мая. Ее устроил 19-летний выпускник, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура в регионе. Трагедия никого не оставила равнодушным: к школе приносят цветы, свечи и детские игрушки в память о погибших.