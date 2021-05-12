Россияне рассказали о необходимом для счастья доходе

Жители России в среднем нуждаются в 173 тысячах рублей в месяц для счастья, согласно проведенному опросу.

Жители России в среднем нуждаются в 173 тысячах рублей в месяц для счастья, согласно проведенному опросу.

Москвичи обладают самыми высокими требованиями, а самые маленькие — у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка. Исследование провел сервис SuperJob, которым делится РИА Новости.

Опрос проводился с 14 апреля по 10 мая, в нем участвовало 2,5 тысячи человек, которые представляли 541 населенный пункт из всех федеральных округов.

"Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно", — сообщается в исследовании.

Опрошенные мужчины будут чувствовать себя счастливо, если имеют в месяц 195 тысяч рублей. Женщинам необходимо 155 тысяч рублей. Людям до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц. Россиянам от 25 до 34 лет достаточно 164 тысячи, а люди от 35 до 44 лет нуждаются в 198 тысячах рублей, от 45 лет в среднем необходимо 195 тысяч рублей.

Отмечается, что москвичи имеют самые большие требования, среди жителей мегаполисов. Они нуждаются в 224 тысячах рублей в месяц. Людям из Владивостока необходимо 200 тысяч рублей в месяц, ростовчанам — 195 тысяч, петербуржцам — 183 тысячи рублей. Самые низкие требования у жителей Кирова — 132 тысячи рублей, Оренбурга — 136 тысяч рублей и Липецка — 137 тысяч.