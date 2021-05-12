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7:33   12 Мая 2021
Происшествия

Авиаудар ВВС Израиля разрушил 13-этажный дом в Газе

Авиаудар ВВС Израиля разрушил 13-этажный дом в Газе

ВВС Израиля нанесли авиационный удар по 13-этажному дому, который расположен в секторе Газа.

Люди, которые находились в здании, получили уведомление о предстоящей атаке. До массированного удара была произведена предварительная атака не таким мощным зарядом. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступало. Люди смогли эвакуироваться из здания. Несколько других городов сектора Газа также подверглись ракетным обстрелам со стороны Израиля.

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#израиль #обстрел #газа

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