Первый перспективный комплекс С-350 "Витязь" поступил военным ЮВО

Мобильная зенитная ракетная система С-350 "Витязь" получил на вооружение Южный военный округ, сообщил командующий войсками округа Александр Дворников.

Мобильная зенитная ракетная система С-350 "Витязь" получил на вооружение Южный военный округ, сообщил командующий войсками округа Александр Дворников.

По словам генерала армии, комплекс является первым в своем роде, вставшим на защиту юго-запада РФ. В интервью "Военному вестнику Юга России" Дворников отметил, что благодаря характеристикам С-350 он может без труда поражать аэродинамические и баллистические цели.

Зенитные ракетные войска ЮВО на сегодняшний день на 90% укомплектовали новыми образцами техники, отметил Дворников. Основным оружием против воздушных целей названы комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".

В боекомплект "Витязя" входит 12 ракет, однако в зависимости от модификации их число может увеличиваться до 16. Боевая работа системы ведется полностью автоматически.