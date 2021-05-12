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6:23   12 Мая 2021
Политика

Армия Израиля сообщила о ликвидации знаковых фигур ХАМАС

Армия Израиля сообщила о ликвидации знаковых фигур ХАМАС

Армия Израиля объявила о ликвидации ключевых разведки ХАМАС, в частности, руководящих должностей. Также она продолжает наносить удары в секторе Газа.

По данным израильской армии, нейтрализованы глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, руководитель отдела контрразведки.

Военные силы Израиля за последние часы нанесли удары по ряду целей в секторе Газа, обстрелы продолжаются.

Массированный обстрел Израиля Палестина начала со вчерашнего вечера. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений. Ранее "Бригада аль-Кассам" — боевое движение ХАМАС — выпустила 100 ракет в направлении израильских городов в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по жилому кварталу в секторе Газа.

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#хамас #палестина #израиль

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