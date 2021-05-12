ФАС рекомендовала отечественный нефтяникам увеличить запасы керосина

ФАС предложила российским нефтяникам запастись керосином на случай возвращения авиасообщения.

ФАС предложила российским нефтяникам запастись керосином на случай возвращения авиасообщения.

Восстановление перелетов может стать причиной увеличения стоимости керосина. Эта информация изложена в протоколе заседания биржевого комитета ФАС, которым делится ТАСС.

"Обеспечить достаточность предложения на рынке керосина в целях недопущения роста цен на него в случае восстановления авиасообщения", — написано в документе. Этот пункт раньше отсутствовал в аналогичных протоколах.

Заседания ФАС обычно происходят один раз в неделю. В остальных пунктах протокола изложены стандартные рекомендации по увеличению объема продаж бензина на отечественном рынке, а также на бирже. Отмечается необходимость не допустить резкого роста цен на бензин и дизель.