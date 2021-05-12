Россиянам назвали способы профилактики токсоплазмоза

Чтобы не заразиться токсоплазмозом, следует меньше "общаться" с кошками, чаще мыть руки и не есть сырой фарш.

Чтобы не заразиться токсоплазмозом, следует меньше "общаться" с кошками, чаще мыть руки и не есть сырой фарш.

Такие предостережения дали россиянам эксперты Роспотребнадзора. Это паразитное заболевание чаще всего протекает бессимптомно. Источником возбудителей для людей являются кошки, рассеивающие фекалии, содержащие ооцисты. Заражение от сельскохозяйственных животных и птиц передается с мясом. Иногда с молоком или яйцами, если продукты недостаточно хорошо обработаны.

"Огромную опасность токсоплазмоз представляет для беременных женщин и лиц со сниженным иммунитетом", – предупредили в ведомстве.

Для профилактики заболевания следует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Также важно не есть мясные блюда без достаточной термической обработки.