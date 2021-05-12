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5:35   12 Мая 2021
Политика

Мэр израильского Лода призвал ввести войска в город из-за беспорядков

Мэр израильского Лода призвал ввести войска в город из-за беспорядков

Власть полностью перестала контролировать ситуацию в израильском городе Лод. Причиной стали беспорядки. Об этом сообщил мэр города Яир Ревиво.

Ревиво утверждает, что конфликты евреев и арабов в городе, который находится в 20 километрах от Тель-Авива, переросли в "гражданскую войну". Он сообщил, что люди поджигают синагоги, дома и сотни машин.

"Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Это Хрустальная ночь", — заявил мэр.

Это стало причиной призыва ввести в Лод армию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также прокомментировал ситуацию, он назвал это "анархией" и сообщил, что при необходимости будет введен комендантский час, дабы урегулировать порядок.

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#израиль #беспорядки #лод

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