Тестирование онлайн-голосования на выборах стартовало в России

Тренировка по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) начнется с 08:00 по московскому времени 12 мая. Тестовая процедура пройдет до 14 мая.

Тренировка по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) начнется с 08:00 по московскому времени 12 мая. Тестовая процедура пройдет до 14 мая.

В общероссийской тренировке смогут принять участие около 2,3 млн граждан страны. Голосование пройдет на сайте vybory.gov.ru. Во время тренировочного голосования будут реализованы все его этапы.

Прием заявок на участие в ДЭГ проходил до 7 мая. По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, десять регионов РФ смогут пройти голосование по всем уровням выборов, запланированных на единый день голосования в сентябре, а остальные 75 субъектов — только по выборам в Госдуму.