Как никогда: ряд стран Евросоюза будут ждать россиян этим летом

Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс сказал, что Евросоюз переживет огромный туристический спрос этим летом.

Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс сказал, что Евросоюз переживет огромный туристический спрос этим летом.

Дженкинс утверждает, что некоторые страны будут ждать российских туристов как никогда. Он также отметил, что людей, которые вакцинировались, будут особенно в некоторых направлениях, информирует РИА Новости.

"Такие страны, как Греция и Мальта четко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус", — заявил глава туризма.

Собеседник издания сообщил, что такие разговоры происходят на фоне большого накопившего спроса на туризм этим летом. Дженкинс думает, что туристы из России отправятся по своим любимым направлениям, когда появится такая возможность.

Глава туризма подчеркнул, что яркой отличительной чертой отечественных любителей отдыха является то, что они "менее всех на планете боятся". Дженкинс утверждает, что страны Европы будут рады туристам из России как никогда.