Генсек ООН прибыл в Москву для обсуждения вопросов безопасности

Генсек ООН Антониу Гутерреш со среды начинает свой визит в Москву. Сегодня он обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ключевые вопросы безопасности.

Генсек ООН Антониу Гутерреш со среды начинает свой визит в Москву. Сегодня он обсудит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ключевые вопросы безопасности.

Планируется, что генсек проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в онлайн-формате. Российское правительство пригласило Гутерреша с визитом в Москву. Генсек будет находиться в российской столице до 14 мая.

Целью визита является укрепление сотрудничества России и ООН во всех сферах деятельности организации. Обострение обстановки между Палестиной и Израилем также будет в списке обсуждаемых тем. Ожидается, что Гутеррешу будет присвоено звание почетного доктора Московского государственного института международных отношений. Об этом пишет РИА Новости.