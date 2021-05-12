Казанский стрелок не поддерживал общение с родителями из-за конфликтов

Устроивший стрельбу в казанской школе №175 юноша съехал от родителей и не общался с ними. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Устроивший стрельбу в казанской школе №175 юноша съехал от родителей и не общался с ними. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В эфире Youtube-канала "Соловьев Live" она рассказала, что 19-летний молодой человек воспитывался в благополучной семье с финансовой точки зрения. В какой-то момент поведение юноши изменилось и он жил отдельно от них.

"На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал. В общем-то они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит", —рассказала Волынец.

Напомним, во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев, возомнивший себя "богом" и одетый во все черное, с ружьем в руке пришел в свою бывшую школу №175. Во время стрельбы погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек находятся в больницах.