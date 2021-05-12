Медведчук оценил обвинения в госизмене против него

Выдвинутые подозрения в госизмене являются "политической расправой за принципиальную позицию". Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук.

Выдвинутые подозрения в госизмене являются "политической расправой за принципиальную позицию". Об этом заявил украинский политик Виктор Медведчук.

По его словам, правоохранители Украины выполняют "противозаконный заказ властей". Он отметил, что не планирует убегать от правосудия. Медведчук заявил, что продолжит принимать участие в законных следственных мероприятиях и бороться за справедливость.

Политик рассказал о проведении обысков в своей квартире и офисе. Он отметил, что обыски были "противозаконными", а их настоящей целью — вручение подозрения в государственной измене. Генпрокуратура Украины сообщала, что Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и ряде других правонарушений.