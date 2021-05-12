ФАН назвал способы обезопасить российские школы от стрелков

ФАН выяснил, как можно избежать повторения трагедии, случившейся в казанской школе.

ФАН выяснил, как можно избежать повторения трагедии, случившейся в казанской школе.

В настоящее время у сотрудников ЧОП, охраняющих учебные заведения, есть право использовать в своей деятельности, в том числе нарезное служебное оружие, но это оружие обязательно должно быть ослаблено, рассказал в беседе с ФАН руководитель ЧОП "АКМ-ГРУПП" Алексей Щедрин.

"Если бы нам разрешили использовать автоматическое короткоствольное оружие, наши охранники могли стать серьезным заслоном для вооруженного преступника, и неважно, кто этот преступник — бывший школьник или матерый террорист", — отметил он.

Сейчас главный способ избежать трагедии — смотреть в корень проблемы и не пропустить тревожные звоночки в поведении студентов и школьников. Обращать внимание на публикации в социальных сетях и немедленно сигнализировать в правоохранительные органы в случае подозрительных высказываний. Также нужно ужесточить порядок получения разрешения на оружие. Например,18-19 лет — слишком юный возраст для такого разрешения, считает эксперт по безопасности.