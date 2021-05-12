Нетаньяху заявил, что группировки поплатятся собственными жизнями за атаки на Израиль

Палестинские исламистские группировки заплатят высокую цену за атаки на Израиль. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Палестинские исламистские группировки заплатят высокую цену за атаки на Израиль. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Власти Израиля провели совещание по оценке обстановки с участием сил безопасности. По словам Нетаньяху, нападавшие на страну поплатятся собственными жизнями. Он отметил, что Израиль един против "презренного врага". Об этом израильский премьер заявил в специальном обращении к гражданам, транслировавшемся по израильским телеканалам.

Масштабная атака на объекты боевиков в Газе продолжается, при необходимости операция будет расширена. Об этом заявил начальник Генштаба армии Авив Кохави. По его словам, израильская армия уже уничтожила склады и центры производства оружия боевиков.