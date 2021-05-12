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0:58   12 Мая 2021
Общество

Нетаньяху заявил, что группировки поплатятся собственными жизнями за атаки на Израиль

Нетаньяху заявил, что группировки поплатятся собственными жизнями за атаки на Израиль

Палестинские исламистские группировки заплатят высокую цену за атаки на Израиль. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Власти Израиля провели совещание по оценке обстановки с участием сил безопасности. По словам Нетаньяху, нападавшие на страну поплатятся собственными жизнями. Он отметил, что Израиль един против "презренного врага". Об этом израильский премьер заявил в специальном обращении к гражданам, транслировавшемся по израильским телеканалам.

Масштабная атака на объекты боевиков в Газе продолжается, при необходимости операция будет расширена. Об этом заявил начальник Генштаба армии Авив Кохави. По его словам, израильская армия уже уничтожила склады и центры производства оружия боевиков.

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#хамас #израиль #сектор газа

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