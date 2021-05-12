0:23 12 Мая 2021Политика
Захарова призвала не допустить эскалации палестино-израильских отношений
Обстановка в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обстановка в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия озабочена опасным развитием событий в регионе. Отмечается, что МИД РФ осуждает нападение на мирных граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.
Представитель внешнеполитического ведомства призывает стороны проявить сдержанность и не допустить действий для дальнейшей эскалации. МИД РФ отмечает важность соблюдения мирных договоров ООН относительно Святых мест в Иерусалиме.