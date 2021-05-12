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0:23   12 Мая 2021
Политика

Захарова призвала не допустить эскалации палестино-израильских отношений

Захарова призвала не допустить эскалации палестино-израильских отношений

Обстановка в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия озабочена опасным развитием событий в регионе. Отмечается, что МИД РФ осуждает нападение на мирных граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

Представитель внешнеполитического ведомства призывает стороны проявить сдержанность и не допустить действий для дальнейшей эскалации. МИД РФ отмечает важность соблюдения мирных договоров ООН относительно Святых мест в Иерусалиме.

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#захарова #израиль #мид рф

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